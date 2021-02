Tomi Saario: Video zu „Someone Like You“

Der aufstrebende finnische Popkünstler Tomi Saario startet heute mit dem Video seiner brandneuen Single „Someone Like You“ in das Jahr 2021. Produziert vom deutschen Multi- Platin-Produktionsteam Hitimpulse (Ellie Goulding, Kygo), ist „Someone Like You“ TOMIs viertes Werk, seit er im letzten Jahr auf der Bildfläche erschienen ist und seitdem fast 8 Millionen Streams erreicht hat.

Voller ansteckender Pop-Hooks und Grooves ist „Someone Like You“ ein flirty Liebeslied, welches den Rausch und die Aufregung beschreibt, sich in jemand Neues zu verlieben. Der Song beginnt mit einem flotten Gitarrenriff und geht nahtlos in einen ohrwurmartigen Refrain über.

„Die Inspiration für diesen Song lag weniger in meinen Erfahrungen als vielmehr darin, mich musikalisch von einer Mischung aus Alt und Neu inspirieren zu lassen. Für mich ist ‚Someone Like You‘ wie das liebe Kind von ‚Sexual Healing‘ (Marvin Gaye) und ‚Can’t Feel My Face‘ (The Weeknd). Ich mag den Gedanken, dass die Zukunft der Musik oft in der Vergangenheit zu finden ist. Ich möchte auch ein großes Lob an HitImpulse aussprechen, die meine Vision erkannt haben und den Track dope klingen lassen“, erklärt Tomi.

