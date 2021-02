Tony Bennett: Sein Geheimnis

Es ist leider eine Tatsache: Tony Bennett kämpft mit der Alzheimer-Krankheit. Der legendäre Sänger hat seinen Kampf mit der fortschreitenden Krankheit vier Jahre lang geheim gehalten. Seine Frau Susan Benedetto hat nun verraten, warum sie den Kampf so lange geheim gehalten haben.

Über ihren Mann sagte sie bei „CBS“: „Er sagt immer gerne, dass es ihm darum geht, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Und so wollte er nie, dass das Publikum weiß, ob er ein Problem hat. Aber offensichtlich wird es im Laufe der Zeit immer offensichtlicher, wenn man mit Tony interagiert, dass da etwas nicht stimmt. Und so schien es einfach, dass jetzt der richtige Zeitpunkt war … Aber laut seinem Arzt gibt es keinen Grund zu denken, dass er sich drastisch verschlechtern wird. Seine größte Therapie ist das Singen. Das ist, wenn er am klarsten ist …“

Wir wünschen ihm jedenfalls zahlreiche schöne Momente!

Foto: (c) PRN / PR Photos