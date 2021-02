„Wer weiß denn sowas?“: Die Woche vom 1. bis 5. März 2021

Wenn die beiden Ski-Asse Hilde Gerg und Maria Höfl-Riesch ihre unzähligen Medaillen und Pokale zusammenlegen würden, ergäbe das einen imposanten Berg. Jahrelang sausten die Skirennläuferinnen von noch viel steileren Pisten hinab und holten Siege bei Skiweltcups, Olympischen Spielen und Alpin-Weltmeisterschaften. Zum Wochenauftakt sind die „wilde Hilde“ und ihre sportliche Kollegin zum Ratewettkampf zu Gast bei Moderator Kai Pflaume.

Einst trafen sie sich in der legendären Impro-Show „Schillerstraße“, heute arbeiten sie in der neuen Serie „KBV – Keine besonderen Vorkommnisse“ zusammen. Annette Frier spielt die Disponentin einer Polizei-Leitstelle und Jürgen Vogel – mit ungewohnter Haarpracht – einen Kommissar, der unbedingt Karriere machen will – was aber nicht so recht klappt. Vielleicht hat er am Dienstag mehr Glück, wenn es darum geht, bei „Wer weiß denn sowas?“ mehr Quizfragen richtig zu beantworten, als seine schlagfertige Konkurrentin.

Weniger schlagfertig, aber ebenso komisch wird es, wenn der „Ich weiß nicht, ob Sie’s schon wussten“-Comedian Rüdiger Hoffmann antritt, um gegen den zaubernden Comedian Ingo Oschmann beim Wettraten zu gewinnen. Ob bei Oschmann Magie im Spiel ist oder ob der andere es schon wusste, können die Zuschauer am Mittwoch begutachten. Auf jeden Fall wird viel gelacht.

Die ehemalige „Tatort“-Kommissarin Simone Thomalla feiert gerade Quotenerfolge in der ZDF-Reihe „Frühling“. Zum Wochenausklang liefert sie sich mit der Schauspielerin und Sängerin Anna Loos ein spannendes Rateduell im „Wer weiß denn sowas?“-Studio.

Bereits am Donnerstag treten mit Jeannine Michaelsen und Janin Ullmann zwei redegewandte Moderatorinnen gegeneinander an. Ob die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton bei der geballten Frauenpower überhaupt noch zu Wort kommen, wenn es darum geht, kosmetische Fachfragen wie diese richtig zu beantworten?

Der in vielen Selbstbräunern enthaltene Stoff Dihydroxyaceton …?

a) sorgt für die braune Farbe von Cola-Getränken

b) findet sich auch in vielen Raumsprays

c) hilft bei der Wundheilung nach Operationen

Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 1. bis 5. März 2021 im Überblick:

Montag, 1. März – Hilde Gerg und Maria Höfl-Riesch

Dienstag, 2. März – Annette Frier und Jürgen Vogel

Mittwoch, 3. März – Rüdiger Hoffmann und Ingo Oschmann

Donnerstag, 4. März – Jeannine Michaelsen und Janin Ullmann

Freitag, 5. März – Anna Loos und Simone Thomalla

Das Wissensquiz vom 1. bis 5. März 2021, um 18:00 Uhr im Ersten

Foto: (c) ARD / Morris Mac Matzen