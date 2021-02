Winterstürme: Prinz Harry und Herzogin Meghan helfen

Sie helfen einem Frauenhaus, das Sturmschäden erlitten hat. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind eingesprungen, um über ihre Archewell Foundation ein neues Dach für das Genesis Women’s Shelter & Support in Dallas zu finanzieren. Frauen und Kindern in Missbrauchssituationen wird hier ein Weg in ein sicheres und unabhängiges Leben geboten. Die Wohneinrichtungen, die Schule und die Büros wurden durch das jüngste Unwetter stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Organisation tweetete: „Heute erreichte die Nachricht von unseren Schäden Prinz Harry und Meghan, den Herzog und die Herzogin von Sussex! Durch ihre Non-Profit-Organisation unterstützen sie uns, indem sie das Dach unserer Übergangswohnanlage ersetzen & uns helfen, unsere unmittelbaren Bedürfnisse zu erfüllen. THANK YOU, ARCHEWELL FOUNDATION!“

Die Spende wird auch für Reparaturen in Annie’s House, der Übergangswohneinrichtung der Organisation, verwendet und wurde von dem Unternehmen dankbar angenommen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos