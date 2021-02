Worauf Zendaya steht

Zendaya (24) hat verraten, dass „Freundlichkeit“ die Eigenschaft ist, die sie an einem Menschen am meisten mag.

In der „Vanity Fair“ antwortete sie auf die Frage, indem sie die Frage erst einmal neu formuliert. Sie sagte: „Was mag ich am meisten an einer Person, wie wäre es damit? Was ist die Eigenschaft, die ich an jemandem am meisten mag? Ich würde sagen, ‚Freundlichkeit‘ ist irgendwie nicht der beste Weg, um es zu beschreiben, aber einige Leute sind einfach gute Menschen, und man kann es einfach fühlen. Und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber da ist dieser kleine Funke, den sie haben, oder diese kleine Besonderheit, die sie haben, dass man sich in ihrer Nähe einfach sicher und glücklich fühlt. Ich weiß nicht, was das ist, aber manche Menschen haben es, und es ist etwas Besonderes.“

Da ist sie nicht alleine! Da stehe wir doch alle drauf!

Foto: (c) Landmark / PR Photos