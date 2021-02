Zak Abel veröffentlicht seine neue Single “Be Kind”

Mit “Be Kind” kündigt Zak Abel nicht nur seine neue Single, sondern auch sein erstes neues, eigenes Musik-Projekt in 2021 an. Gemeinsam mit Nate Cyphert (Marshmello, Bebe Rexha) geschrieben und von Nick Ruth produziert, strahlt “Be Kind” die Wärme und Aufrichtigkeit aus, die Zak im Laufe des letzten Jahres in die Welt getragen hat. “Be Kind” folgt auf den Erfolg von “Freedom” aus dem Jahr 2020 – eine Zusammenarbeit mit Superstar Dance-Produzenten Kygo, die inzwischen über 100 Millionen Streams erreicht hat.

Sei es das tägliche Performen von Tracks von zu Hause aus via Instagram Live im April oder die stetige Kommunikation mit seinen Fans in den sozialen Netzwerken – die Wichtigkeit, den Kontakt zu suchen, zu reden und zuzuhören, steht bei Zaks Songwriting immer im Vordergrund. „Dinge auszusprechen und sich verbunden zu fühlen, ist wirklich wichtig“, sagt der 25-jährige Brite, „und es hat mir klar gemacht, dass wir zwar alle unterschiedliche Hintergründe haben, aber trotz allem die gleichen Dinge erleben, nur in unterschiedlicher Reihenfolge“.

“Be Kind” ist nicht nur ein rauchiger Wohlfühl-Jam voller Schwung und Groove, sondern klingt darüber hinaus wie eine Hymne für die Seele, ein Gegenmittel gegen die Spaltung und Intoleranz, die Zak überall um sich herum sieht und spürt.

„Wir leben in einer seltsamen Zeit, in der es sich so anfühlt, als wären wir so gespalten und intolerant gegenüber Menschen, mit denen wir nicht übereinstimmen oder die anders sind als wir. Oft basiert diese Intoleranz auf der Hautfarbe, der Religion, der Sexualität, dem Geschlecht oder der Identität eines Menschen. Für mich ist der Inhalt des Charakters einer Person der viel, viel wichtigere Faktor. Darum: In a world where you can be anything, I’ll be kind to you. Could you be kind to me?“

