Zendaya: Halle Berry gibt sie Kraft

Zendaya (24) zeigt die neuen Möglichkeiten für schwarze Frauen in Hollywood auf. Halle Berry (54) sagt, dass sie „der Beweis dafür ist, dass sich die Dinge in Hollywood ändern“.

Die 54-Jährige lobte Zendaya dafür, dass sie die Verkörperung des Erfolgs schwarzer Frauen in Hollywood ist. Als sie zusammen mit Zendaya am Sonntag (31.01.21) auf dem virtuellen Panel der Hollywood Foreign Press Association im Rahmen des Sundance Film Festivals 2021 sprach, sagte Halle: „Mit 24 Jahren eine Idee zu haben und sie zu verwirklichen und genug Unterstützung hinter sich zu haben, um sie zu verwirklichen und ihr die Macht zu geben und die Kreativität zu behalten, ich denke, das sagt so viel darüber aus, wo wir hingekommen sind und das ist es, was mich dazu bringt, weiter zu kämpfen, wegen Zendaya, mit 24 Jahren, eine schwarze Frau kann das tun. (Sie) ist der positive Beweis, dass sich die Dinge ändern …“

So viel Lob und Ehre von einer Kollegin zu bekommen, das erlebt Zendaya wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. Diesen Moment sollte sie gut in Erinnerung halten!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos