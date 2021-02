Zendaya und der Schwarz-Weiß-Film

Ihr neuer Streifen („Malcolm & Marie“) wurde in Schwarz-Weiß gedreht, um „die Geschichte des schwarzen und weißen Hollywoods“ zurückzuerobern, so Zendaya.

Die 24-jährige Schauspielerin spielt die Hauptrolle an der Seite von John David Washington in dem Romantik-Drama und Zendaya verriet, dass die Filmemacher eine bestimmte Ära in Hollywood beleuchten wollten.

Die Schauspielerin erzählte bei „Good Morning America“ über ihre Meinung zu Schwarz-Weiß-Filmen: „Nun, weißt du, abgesehen von der Tatsache, dass es einfach hübsch ist, es ist wunderschön, es verleiht ihm Zeitlosigkeit, aber auch … es gab auch den Gedanken, die Erzählung von schwarzem und weißem Hollywood zurückzufordern und schwarze Schauspieler hatten wirklich ihren Moment zu dieser Zeit.“

