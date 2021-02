Zweite „Terra X“-Staffel „Faszination Deutschland“ in ZDFmediathek

Fledermäuse, Wildpferde, Vulkane, Wasser und Berge: In fünf neuen Folgen der „Terra X“-Mediatheksreihe „Faszination Deutschland“ nimmt Biologin Jasmina Neudecker die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf einen Abenteuertrip durch die Heimat, um die Geheimnisse der Natur vor der eigenen Haustüre zu entdecken. Alle Folgen sind ab Montag, 15. Februar 2021, 6.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.

In der Folge „Wie gefährlich sind deutsche Fledermäuse?“ macht sich Jasmina Neudecker auf die Spur von Fledermaus-Viren. Dabei erfährt sie auch, dass Fledermäuse für uns dann zur Gefahr werden, wenn wir sie verlieren würden. Doch warum ist das so?

Zudem besucht die Biologin „Die letzten Wildpferde der Welt“ in Nordrhein-Westfalen: Echte Wildpferde, die nicht nur frei leben, sondern auch niemals gezähmt waren oder gezüchtet wurden, sollen eigentlich weltweit ausgestorben sein -zumindest dachte man das bisher. Möglicherweise leben im Merfelder Bruch Pferde, die wild und vom Menschen unbeeinflusst sind.

Der Laacher See in der Vulkaneifel ist ein wunderschönes Badeidyll. Dabei schlummert darunter ein Vulkan. Forschende haben herausgefunden, dass statistisch betrachtet der nächste Ausbruch in der Eifel sogar schon überfällig ist – „Vulkane in Deutschland – droht eine Gefahr?“.

Wasser trinken ist für manche einfach alltägliches Durstlöschen – für andere ist die Wahl des perfekten Wässerchens eine Frage des Lifestyles. Aber macht die Wahl des richtigen Wassers wirklich einen Unterschied? Um das herauszufinden, trifft Jasmina Neudecker in „Deutsches Mineralwasser – was macht den Unterschied?“ eine Sommelière für Mineralwasser und macht eine Kostprobe.

Die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, war mal ein 3000er-Gipfel – bevor ein gigantischer Bergsturz ins Tal krachte. Damals war eine Klimaerwärmung der Grund. Wie groß ist die Gefahr heute? In „Zugspitze – droht ein gigantischer Bergsturz?“ sucht Jasmina Neudecker nach Antworten und erforscht nicht nur den Gipfel sowie den Eibsee am Fuß der Zugspitze, sondern begibt sich sogar mitten ins eiskalte Herz des Berges.

