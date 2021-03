100% Girl Power bei „The Voice Kids“!

„Na und?! Scheißegal, was die anderen über uns sagen!“ Mit dieser starken Botschaft steht am Samstag (20. März, 20:15 Uhr, SAT.1) die erste echte Girlgroup bei „The Voice Kids“ auf der Bühne. Ganz im Zeichen der Girl Power wollen die vier Bandmitglieder von Figolino – Lilly (10), Alina (11), Lara (11) und Nika (10) aus Kassel – mit dem Song „Na und?!“ von Ben Zucker möglichst viele Buzzer abstauben. Für einen herausstechenden Auftritt in der vierten Ausgabe der Blind Auditions 2021 haben sie deshalb auch eine anspruchsvolle Choreografie entwickelt.

Die #VoiceKids-Coaches reagieren erstaunt: „Die fantastischen Vier!“, ruft Smudo von den „Fantastischen 2“ begeistert. Alvaro Soler ist beeindruckt: „Ich finde diese Attitude, die ihr habt, wirklich cool. Und ihr seid total mutig, weil es viel schwieriger ist, wenn man gleichzeitig tanzt und singt – und das, obwohl wir euch in dem Moment gar nicht sehen.“ Um ihre starke Performance einmal von Beginn an zu sehen, fordern die Coaches direkt eine Zugabe von der Powertruppe ein. Michi Beck resümiert: „Ihr zieht ein Wahnsinnsprogramm ab und eure Show ist als Ganzes umwerfend. Hut ab, Mädels, das ist echt cool!“ Aber was halten die beiden anderen Coaches Wincent Weiss und Stefanie Kloß von der Blind Audition von Figolino? Und können sich die Powergirls am Samstag einen Platz in den Battles von #VoiceKids sichern?

Diese Talente stehen am Samstag, 20. März, in der vierten Ausgabe der Blind Auditions auf der „The Voice Kids“-Bühne:

– Grace (14) aus Mönchengladbach – NRW

– Hassan (14) aus Herzberg (Elster) – BB

– Figolino mit Lilly (10), Alina (11), Lara (11) & Nika (10) aus Kassel – HE

– Anton (14) aus Dietenheim – BW

– Alma (12) aus Warendorf – NRW

– Adriano (11) aus Bebra – HE

– Vivienne (15) aus Kronach – BY

– Marko (15) aus Lichtenstein – BW

– Maya (14) aus Kleinmachnow – BB

– Tom (14) aus Herford – NRW

– Talea (11) aus Aurich in Ostfriesland – NI

– Joshua (15) aus Merchweiler – SL

– Leyla (12) aus Mühlheim-Kärlich – RP

Die vierten Blind Auditions von „The Voice Kids“ am Samstag, 20. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Foto: (c) SAT.1 / Richard Hübner