Aaron Carter: Seine Verlobte ist schwanger

Aaron Carters Verlobte ist schwanger, neun Monate nachdem sie eine Fehlgeburt erlitten hat. Der Sänger und Melanie Martin werden zum ersten Mal Eltern. Sie haben bestätigt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, knapp ein Jahr nachdem Melanie im Juni 2020 eine Fehlgeburt hatte.

In einem Video, das auf Instagram gepostet wurde, teilte Aaron eine Nahaufnahme von zwei Schwangerschaftstests, von denen einer eindeutig ein positives Ergebnis anzeigte und der andere noch in der Entwicklung war. In dem Clip sagt Aaron: „Das ist der zweite, den wir testen, weil der erste so [positiv] herauskam.“ Melanie sagt dann zu Aaron: „Du kannst die zweite Linie sehen“ – was bedeuten würde, dass sie schwanger ist – und der Sänger antwortet: „Ja, weil du schwanger bist.“ Nachdem ein paar weitere Sekunden vergangen sind, wird die zweite Linie sichtbarer, und Aaron erklärt: „Na, das ist doch klar. Ja, es kommt durch, 100 Prozent.“

Foto: (c) Sir Jones / PR Photos