Alexa Chung: Modebewusst schon als Kind

Alexa Chung (37) war schon als Kind immer bemüht um ihren Kleidungsstil. Sie wollte gut aussehen und war sehr modebewusst! Die Modedesignerin wusste schon in jungen Jahren, dass sie eine Karriere in der Mode machen würde, da sie im Vergleich zu anderen Jugendlichen in ihrem Alter ein frühes Interesse an Kleidung zeigte.

In einer Episode von „Vogue Visionaries“ sagte sie: „Als ich ein Kind war, mochte ich Kleidung wirklich sehr. Ich würde sagen, mehr als die meisten Kinder es tun. Ich habe mir sehr viele Gedanken über Stil und Outfits gemacht. Ich bin immer mit meiner Mutter zum Friseur gegangen, habe die Vogue gelesen und dachte: ‚Woah, Wow!'“

Alexas Vater ermutigte sie, eine Karriere als Mode-Illustratorin anzustreben, aber sie bewarb sich zunächst für ein Englisch- und Kunststudium, bevor sie im Alter von 16 Jahren von einer Model-Agentur gescoutet wurde.

Foto: (c) Landmark / PR Photos