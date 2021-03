Alvaro Soler veröffentlicht seine neue Single & Video “Magia”

Mehr als 80 Gold- und Platinauszeichnungen weltweit, zwei Millionen verkaufte Alben, insgesamt über 2,5 Milliarden Audiostreams und 1,5 Milliarden Streams für seine Videos. Plus Shows mit Superstar J-Lo in Las Vegas und Miami, „X Factor“-Juror in Italien, Gast in der preisgekrönten deutschen TV-Show „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ sowie Coach bei „The Voice Kids“ 2021 – das ist die Bilanz der letzten vier Jahre Alvaro Solers Musikkarriere. Jetzt veröffentlicht das Multitalent, das sechs Sprachen spricht, seine neue Single “Magia” – und auch das Video feiert am Freitag Premiere!

Das Video erscheint am Freitag um 17 Uhr, ab 16:45 Uhr ist Alvaro auch mit im Chat auf YouTube

MAGIA nahm seinen Anfang auf den drängenden Wunsch der Fans hin: „Schon im Sommer bekam ich immer wieder Nachrichten, in denen so was stand wie: ‚Das Jahr ist so schwer, warum veröffentlichst du nicht was?‘, was mir wieder bewusst gemacht hat, dass das der Grund ist, warum ich Musik mache. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, für genau diese Leute einen Song zu schreiben und schon während seiner Entstehung hatte ich ständig Lust zu tanzen. Wenn ein Lied das mit einem macht, weiß man, dass etwas daran richtig ist.“ Es ist also konsequent, dass MAGIA die erste Single nach der Auszeit ist und auch das Album, das für Sommer 2021 geplant ist, MAGIA heißen wird. „Mir ist aufgefallen, wie oft wir das Wort für Dinge benutzen, die man nicht anders beschreiben kann. Nicht alles braucht tausend Worte, nicht alles einen Grund – manchmal überwältigen uns die kleinen Dinge. Man fühlt es einfach.“

2021 wird sicher nicht nur für Alvaro Soler eine Herausforderung, aber er freut sich darauf, endlich wieder Menschen zu begegnen und dabei neue Wege zu entdecken, seine Musik in die Welt zu schicken. Denn für Alvaro Soler bleibt das Leben ein Grund zur Freude, ein einziges Wunder voller Musik – und MAGIA wird hoffentlich für uns alle der mitreißende Soundtrack zu einem unbeschwerteren Jahr.

Foto: (c) Universal Music