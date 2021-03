Ana De Armas zieht neuen Job an Land

Ana De Armas (32) wurde zur neuesten globalen Markenbotschafterin von Estée Lauder ernannt und wird ihr Kampagnendebüt noch in diesem Monat geben. Die Schauspielerin wird in einer Reihe von Kampagnen als Teil ihrer neuen Rolle für den Hautpflege- und Make-up-Riesen zu sehen sein. Die erste Kampagne wird noch in diesem Monat für den Frühlingsduft der Firma erscheinen.

Ana sagte in einer Mitteilung von Estée Lauder: „Da ich in Kuba aufgewachsen bin, bewundere ich die Geschichte von Estée Lauder sehr und kann mich mit ihr identifizieren. Sie hat verstanden, dass man hart arbeiten muss, um seine Träume zu verwirklichen. Alles, was sie tat, war damals inspirierend und ist es auch heute noch. Ich bin stolz darauf, Teil dieses Vermächtnisses zu werden und ihre Geschichte zu teilen.“

Stéphane de La Faverie, Group President von The Estée Lauder Companies, fügte hinzu: „Wir sind begeistert, Ana bei der Marke Estée Lauder willkommen zu heißen. Ihre Geschichte, Barrieren zu überwinden, um ihre Träume zu verwirklichen und eine erfolgreiche Schauspielerin zu werden, ist für Frauen auf der ganzen Welt inspirierend, und ihr Talent, ihre Wärme und ihre Schönheit werden der Marke eine neue Energie verleihen.“

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos