Anne-Marie: Er ist nicht aufgetaucht

Als sie ein wenig jünger war wurde Anne-Marie (29) einmal von einem Jungen versetzt. Die beiden planten ein Date, aber er tauchte nie auf. Sie war bereit für ein Date mit dem Jungen, als er ohne Vorwarnung jegliche Kommunikation mit ihr abbrach und sie sich fragte, was passiert war.

Im „Smallzy’s Celebrity Small Talk“-Podcast erinnerte sie sich: „Als ich jünger war, wurde ich von einem bestimmten Jungen versetzt, der einfach der Schlimmste war. Er sagte: ‚In Ordnung, ich hole dich ab‘ und ich war fertig, angezogen und bereit, auszugehen. Er tauchte einfach nicht auf und ging nicht ans Telefon, und das war das Schlimmste, weil ich es dann schon allen erzählt hatte. Ich habe es gehasst, weil du am Ende jedem in deinem Haus oder deiner Mutter und deinem Vater erzählst, wie: ‚Oh, ich gehe aus. Er holt mich ab.‘ Also wissen es alle und dann musst du dir eine Ausrede ausdenken, weil du nicht willst, dass sie ihn hassen. Es ist alles furchtbar.“

Ja, eine Erfahrung die man keinem Mitmenschen verschaffen sollte!

