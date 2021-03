Annie Chops präsentiert „Paradise“

Annie Chops droppt den nächsten Hit mit internationalem Format aus ihrem kommenden Album „Level Up“ und bewegt sich dabei zwischen düster mystischen Klangwelten, funkelnden Synths, fließenden Melodien, Vocal-Chops und ihrem typischen signature Sprechgesang. Einmal gehört, bekommt man den Song nicht mehr so schnell aus dem Ohr!

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vLEqPtuqc64

Das im neuen Album wiederkehrende Thema der Liebe findet auch in „Paradise“ statt, und so singt Annie von einer verbotenen & unmöglichen Liebe, für die langsam die Zeit abläuft und für die man im letzten Moment der Trennung noch einmal kurz die Illusion aufrechterhält. Annie Chops zeigt sich in selbstsicherer doch zugleich auch verletzlicher Art. Wahrscheinlich ist es genau das was sie so authentisch macht.

Foto: (c) LooMee TV