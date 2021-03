„Brennpunkt“ heute, 24. März 2021, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 20-minütigen „Brennpunkt“ (ARD-Hauptstadtstudio) aus:

Brennpunkt: Regierungs-Chaos – wie geht es weiter in der Corona-Krise?

Moderation: Oliver Köhr

Das Chaos war groß, die Verunsicherung der Bevölkerung noch größer: Nach harscher Kritik an den zunächst beschlossenen Ruhetagen über Ostern hat Angela Merkel die am Montag beschlossene Maßnahme gekippt. Für die Kanzlerin, die die Bevölkerung nach dieser Kehrtwende um Verzeihung bat, ist es der bisher kritischste Moment ihres Krisenmanagements – und er stellt die Frage nach einem Strategiewechsel an der Spitze. Was läuft falsch im Krisenmanagement der Regierung und wie will sie die Bevölkerung weiter durch die Pandemie führen?

In der Sendung stellen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, und Annalena Baerbock, Parteichefin der Grünen, den Fragen von Moderator Oliver Köhr, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio.

