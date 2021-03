Brie Larson und Tessa Thompson ganz geheimnisvoll

Brie Larson hat in einem Social-Media-Post angedeutet, dass sie mit Marvel-Co-Star Tessa Thompson „etwas ausheckt“. Brie Larson hat angedeutet, dass sie an einem Projekt mit Tessa Thompson gearbeitet hat.

Die beiden sind im Marvel Cinematic Universe als Captain Marvel bzw. Valkyrie zu sehen und teilten sich kurzzeitig den Bildschirm in ‚Avengers: Endgame‘ und Brie hat sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um anzudeuten, dass sie an etwas Neuem arbeiten.

Als Antwort auf einen Twitter-Post von einem Fan, der ein Bild des Duos gepostet hatte, schrieb Brie: „Wir hecken etwas zusammen aus….“

Foto: (c) PR Photos