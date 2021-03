Britney Spears: Sam Asghari will mehr

Einfach nur gemeinsam glücklich sein, das reicht nicht zwangsläufig! Britney Spears‘ Freund Sam Asghari (27) will in ihrer Beziehung einen Schritt weitergehen. Er sagte, er würde gerne „ein junger Vater sein“ und in naher Zukunft Kinder mit Britney haben. Diese ist bereits Mutter von zwei Söhnen.

Im Gespräch mit dem Forbes Magazin über seine Ambitionen für die Zukunft sagte Sam: „Meine Prioritäten im Leben sind, bescheiden zu bleiben und zu verstehen, woher ich komme und wohin ich gehe. Ich möchte meine Karriere weitergehen, wenn es um die Schauspielerei geht. Ich möchte auch in meiner Beziehung den nächsten Schritt machen. Es macht mir nichts aus, ein Vater zu werden. Ich möchte ein junger Vater sein.“

Mal sehen ob und wann es soweit sein wird.

Foto: (c) PR Photos