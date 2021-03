Brooke Shields lernt Treppen zu steigen

Brooke Shields (55) hat nach ihrem Oberschenkelbruch wieder gelernt, Treppen zu steigen. Zumindest ist sie dabei es wieder vollends zu erlernen!

Die beliebte Schauspielerin brach sich den Oberschenkelknochen, nachdem sie von ihrem Balance-Board gefallen war. Sie verriet erst kürzlich, dass sie das Laufen wieder lernt. Nun hat sie einen Clip geteilt, in dem sie zum ersten Mal seit ihrer Verletzung eine Treppe bei ihren Ärzten hinaufsteigt. Keine leichte Übung, aber ein gutes Zeichen. Sie schrieb neben das Video: „Ein Schritt nach dem anderen… Der Anfang ist jetzt!“

Brooke berichtete erstmals über ihre Beinverletzung in der letzten Woche in einem Post auf Social Media, in dem sie verriet, dass sie sich „langsam erholt“.

Foto: (c) PR Photos