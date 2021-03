Charli XCX: Supergroup mit „The 1975“ und „No Rome“

Charli XCX hat erklärt, dass sie in einer neuen Supergroup mit „The 1975“ und „No Rome“ ist, nachdem sie an einem gemeinsamen Track gearbeitet haben. Alle drei haben ihre Fans schon seit einiger Zeit mit ihrer bevorstehenden Zusammenarbeit geteasert und jetzt hat Charli anscheinend angedeutet, dass es mehr Musik von ihnen geben könnte.

Sie twitterte: „sehr aufgeregt, eine Supergruppe mit @no_rome und @the1975 zu bilden… (sic)“

Letzten Monat gaben No Rome ein Update zu ihrem Track und schrieben auf Twitter: „ok einige neuigkeiten – ich, (der schöpfer der musik) charli xcx & the 1975 haben einen song zusammen. . habe das Mastering fertig und warte auf den Videoschnitt . kommt früher raus als man denkt ok das ist alles für jetzt ich liebe dich .. dachte nur ich teile es weil ich total fertig bin . das Leben ist ein wenig seltsam aber Hey Got some Lovin for Music xx“

Und Charli antwortete: „das klingt gut boys“

