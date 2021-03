Constantin feat. Domino mit „Congratualtions“

Nach dem Erfolg von „Watermelon Sugar (BB Team Edit)“ und „Crush (BB Team Edit)“ nehmen Constantin und Domino nun den nächsten Track mit in ihre Dance-Pop-Welt. „Congratulations“ bringt alles mit, was ein Cover im derzeit angesagten Slap-House-Stil haben muss: Der unverkennbare Bass-Sound, die antreibenden Drums und die futuristischen Synthesizer-Sounds in Kombination mit einem Songtext, den alle mitsingen können, sorgen dafür, dass kein Dance-Fan still sitzenbleiben kann.

Constantin (bürgerl. Giancarlo Constantin) wurde 1993 in Italien geboren. Bereits im Alter von 14 Jahren erregte er mit seinen Bootlegs und Remixen die Aufmerksamkeit von Radiosendern im ganzen Land und legte bald darauf in Clubs überall in Italien auf. Er veröffentlichte weiter Musik und arbeitete dafür unter anderem mit DJ-Legende und Grammy-Gewinner Benny Benassi zusammen, der ihn 2018 schließlich in sein Produktionsteam aufnahm. Constantins Singles erhielten bereits Support von Genre-Größen wie Tiësto, David Guetta, R3HAB, Dimitri Vegas & Like Mike, NERVO und vielen mehr.

Der italo-amerikanische Sänger und Songwriter Domino (bürgerl. Damiano Ivan Rubino) wuchs sowohl in San Francisco, Kalifornien als auch in Reggio Emilia, Italien auf. Zwischen diesen beiden Kulturen aufzuwachsen hat seinen musikalischen Stil und sein Repertoire stark beeinflusst. Geboren im Jahr 2000 ist seine Musik von Künstlern wie Justin Timberlake, den Black Eyed Peas und The Weeknd inspiriert. Im Alter von 18 Jahren wurde auch er durch einen seiner Songs von Benny Benassi entdeckt und ins Studio eingeladen, wo er seither mit Benassi und seinem Team zusammenarbeitet.

Constantin feat. Domino – „Congratulations“ ist ab sofort auf allen Streaming- und Downloadplattformen erhältlich.

Cover: (c) Kontor Records