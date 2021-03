Demi Lovato und Ariana Grande: Es passiert!

Die Fans haben es sich schon lange gewünscht: Demi Lovato (28) hat jetzt offiziell bestätigt, dass Ariana Grandes Gesang auf einem der Tracks ihrer neuen Platte zu hören ist. Ariana Grande ist bei einem Track auf ihrem kommenden Album „Dancing With the Devil… The Art of Starting Over‘ zu hören.

Die Quelle ist sich ganz sicher, denn die Sängerin hat der „New York Times“ persönlich verraten, dass ihre heiß erwartete Zusammenarbeit mit der „Positions“-Hitmacherin eine Ergänzung in letzter Minute zu ihrem Album war.

Die Bestätigung kommt, nachdem Ariana ihre Vocals auf ihrer Instagram-Story gepostet und den Beitrag mit der Überschrift versehen hat: „Hintergrundinformationen zu einem Song für eine Freundin“ Wir bleiben also gespannt!

