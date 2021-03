Demi Lovato: Zusammenarbeit mit Ariana Grande, Saweetie, Noah Cyrus und mehr

Demi Lovato (28) hat ihre Kollaborationen mit Ariana Grande, Saweetie, Noah Cyrus und mehr auf ihrem kommenden Album angeteasert. Die Sängerin erzählte kürzlich der New York Times, dass ihre heiß erwartete Zusammenarbeit mit Ariana in letzter Minute zu „Dancing With the Devil… The Art of Starting Over“, nachdem die beiden den Track in den sozialen Medien angedeutet hatten. Jetzt hat Demi verraten, dass Ariana bei „Met Him Last Night“ die Backing Vocals beigesteuert hat und dass der Rapper Saweetie auf „My GFs are My BFs“ zu hören ist.

Demis bereits veröffentlichtes Sam-Fischer-Duett ‚What Other People Say‘ wird ebenfalls auf der LP zu finden sein.

In den letzten Tagen hat Demi kurze Vorschau-Clips der Instrumentals zu den Songs auf ihren Social Media Seiten geteilt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos