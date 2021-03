Dimitri Vegas & Like Mike x Scooter – We Love Hardcore

Nach unzähligen Auftritten auf weltweiten Main Stage Festivals und ausverkauften Arena Shows haben sich keine Geringeren als DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE und SCOOTER zusammengetan und mit WE LOVE HARDCORE eine treibende Festival-Hymne erschaffen (VÖ 19.03.21)!

WE LOVE HARDCORE ist die perfekte Kombination aus massiven Beats, den brachialen Shouts von H.P. Baxxter und die nicht wegzudenkende charakteristische Partymelodie der belgischen Brüder!

In den letzten zehn Jahren haben DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE neue Maßstäbe in der elektronischen Dance Musik gesetzt. Das Duo löste nicht nur in ihrer Heimat eine musikalische Revolution aus, sondern verbreitete diese musikalische Botschaft rund um den Globus, sodass sie bereits zweimal zu den Nr. 1 DJs der Welt gewählt wurden.

SCOOTER benötigen keinerlei Vorstellung mehr, die Techno Formation veröffentlicht am 16.04. ihr mittlerweile 20. Studioalbum GOD SAVE THE RAVE, auf welchem WE LOVE HARDCORE auch enthalten sein wird.

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE & SCOOTER – WE LOVE HARDCORE erscheint am 19.03.21 als Stream & Download!

