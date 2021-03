DJ Antoine & Deep Vice – Neue Hit-Single „When You Want Some Love“

Vergangenen Freitag präsentiert DJ Antoine uns seine neue Hit-Single „When You Want Some Love“. In Zahlen und Fakten ausgedrückt, ist sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart von DJ Antoines Musikkarriere beeindruckend. Bis heute wurden seine Videos auf YouTube und seine Songs auf Spotify jeweils weit über eine halbe Milliarde Mal geklickt und angehört, was ihn zu einem der aktuell meistgehörten Schweizer Künstler macht. 2015 war Antoine Juror in der erfolgreichsten deutschen Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“.

Sänger und Co-Autor Jenson Vaughan alias Deep Vice ist bereits von großen DJ Antoine-Hits bekannt, wie „Bella Vita“, „Holiday“, „El Paradiso“ und „La Vie En Rose“. Zusammen mit Studio Partner Mad Mark haben sie ein einzigartiges Meisterwerk produziert, welches sich in diesem Frühjahr garantiert zu einem der größten Dance-Tunes des Jahres entwickeln wird!

„DJ Antoine & Deep Vice – When You Want Some Love” erschien am 12. März auf Kontor Records.

Foto via BANG Showbiz