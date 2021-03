Drew Barrymore: Bastelt sie an einem Buch?

Drew Barrymore (46) „könnte“ an einem Kochbuch arbeiten. Sie hat zumindest gesagt, dass sie über die Jahre ein „besessener Foodie“ geworden ist und es liebt, neue Gerichte zu entdecken und erwägt sogar, ihre Lieblingsrezepte in ihrem eigenen Kochbuch zusammenzustellen.

Sie sagte dem „People“-Magazin: „Meine Mutter, bei der ich nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben gewohnt habe, war eine kalifornische Vegetarierin aus den 70er Jahren. Sie stand sehr auf dieses knusprige Müsli, Gemüse und diese Art von Clean Eating, und ich esse auch heute noch überwiegend so. Ich wurde ein besessener Foodie [in meinen 20ern]. Ich begann, die Welt zu bereisen, mich über Essen zu informieren, meine Lieblingsköche kennenzulernen und verschiedene Restaurants auszuprobieren. Und das hat mich dazu inspiriert, in meinen 30ern und 40ern schließlich mit dem Kochen anzufangen.“

Sie erzählte, dass sie nun einen ganzen Schrank in ihrem Haus Kochbüchern gewidmet hat und verriet, dass sie „vielleicht“ ihr eigenes Buch in Arbeit hat.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos