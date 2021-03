Drew Barrymore hat die Balance gefunden

Drew Barrymore hat ihr „ganzes Leben“ gebraucht, um die richtige Balance zu finden, wenn es um Sport geht. Sie wurde gefragt, wie sie sich dazu motiviert, jeden Tag zu trainieren und gab zu, dass sie nicht immer Lust hat, zu trainieren und manchmal Fitness zugunsten von Essen auslässt.

Bei „Entertainment Tonight“ beantwortete sie die Fragen der Fans: „Die Wahrheit ist, dass ich nicht die Belohnung finde, um jeden Tag zu trainieren. Mein bester Rat ist, (wenn) Sie sich an dem Tag nicht danach fühlen, zu trainieren, dann ist das okay. Vielleicht essen Sie an dem Tag besser. Wenn Sie es ein paar Tage lang sein lassen, machen Sie ein paar Tage lang weiter. Man muss diese Balance finden, und ich habe mein ganzes Leben gebraucht, um das zu erreichen. Und man geht fast nie, wenn überhaupt, mit dem Gedanken aus dem Training, ‚Das war Zeitverschwendung‘. Man fühlt sich immer besser.“

Foto: (c) Away! / PR Photos