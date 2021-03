DSDS 2021: Der Recall endet für Anita Omoregie, Anna Soomin Klenz und Dominic Möws

Mitten in der Pandemie, kann man bei DSDS richtig Fernweh bekommen. Es sind schöne Bilder auf Mykonos entstanden, die den Zuschauer träumen lassen!

21 Kandidaten kämpften weiter um den Einzug in die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“. Vor den Windmühlen von Mykonos, dem Wahrzeichen der Insel, performten die Kandidaten zum dritten Mal auf der griechischen Insel. Nach den Auftritten wurde der Spieß diesmal umgedreht. Dieter Bohlen: „Ich will die Kandidaten animieren, mich arbeitslos zu machen. Sie sollen selber mal sehen, wie schwierig es ist zu sagen, wen man rausschmeißen soll.“ Dafür sollte jeder drei Kandidaten nennen, die den Wettbewerb verlassen sollen. Doch Mike Singer klärte auf: „Es ist auf jeden Fall interessant zu hören, wie die Kandidaten denken, aber am Ende sind wir die Jury und wir entscheiden.“

Getroffen hat es diesmal Anita Omoregie, Anna Soomin Klenz und Dominic Möws: Für sie ist der Traum von den DSDS-Liveshows 2021 hier vorbei.

