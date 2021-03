DSDS 2021: Die kleinen Gassen von Mykonos – Zoè und Steve gehen

Letzte Woche platze der Traum vom Superstar 2021 für Vivien, Giusy und Matthias. Doch neben dem tränenreichen Abschied der drei entschied Katharina, freiwillig bei DSDS auszusteigen. Meinte sie es ernst oder war alles nur gut geschauspielert? Kann ein klärendes Gespräch, erst mit Mike, dann mit Maite sie umstimmen? Das Ergebnis gab es gestern zu sehen! … und es gab keine Überraschung!

Die 23 Kandidaten traten am Samstagabend an, um mitten in der malerischen Hauptstadt – die Chora – von Mykonos zu singen. Weiße Häuser, blaue Fensterläden und enge Gassen – Doch auch ein Poptitan hat keinen Einfluss auf den griechischen Wettergott und so regnete plötzlich und so stark, dass der Recall unterbrochen werden musste.

Beim Vorsingen schließlich trennte sich einmal mehr die Spreu vom Weizen, zum Leid von Maite Kelly. Die Damengruppe um Michelle Patz, Katharina Eisenblut, Anna Soomin Klenz, Pia-Sophie Remmel enttäuschte die Jurorin auf ganzer Linie. Maite: „Meine Stimme zittert, weil ich mich so ärgere! Wir haben fast keine Frauen auf der Insel. Vielleicht ist es so, dass wir zum ersten Mal keine Frauen haben werden in der Show …“ Gehen mussten aber andere: Für Zoè Arnhold und Steve Maco endete der Traum vom Superstar – sie mussten die Heimreise antreten.

Schon am Vortag waren dunkle Wolken über die DSDS-Kandidatenvilla gezogen: Ein Überraschungsbesuch von Dieter Bohlen und Mike Singer hatte für Unruhe gesorgt, denn sie forderten die Kandidaten auf, anonym abzustimmen, wer von ihnen es nicht verdient, Superstar zu werden. Ein Schock vor allem für Wiederholungskandidat Kevin Jenewein, der von seinen Mitstreitern dazugezählt wurde.

Hier die Gruppen und Songs:

Enrico Juniku, Lika Bejtulla, Serzan „Serrano“ Mehmedov

Song: “Roller” von Apache 207

Zoè-Priscilla Arnhold, Ilaria Di Nieri, Anita Omoregie

Song: „Stand By Me“ von Ben E. King

Karl Jeroboan, Dominic Möws, Starian Dwayne McCoy

Song: “Perfect” von Ed Sheeran

Kevin Jenewein, Shada Ali, Lucas Lehnert, Steve Maco

Song: „She Will Be Loved” von Maroon 5

Daniel „Ludi“ Ludwig, Jan-Marten Block, Kilian Imwinkelried

Song: „Human“ von Rag’n’Bone Man

Michelle Patz, Katharina Eisenblut, Anna Soomin Klenz, Pia-Sophie Remmel

Song: „Copacabana“ von Leon Machère

Jan Böckmann, Marvin Ventura Estradas, Daniele Puccia

Song: „You Are So Beautiful” von Joe Cocker

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius