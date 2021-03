DSDS 2021: Recall Finale! Diese 9 Kandidaten kommen in die Live-Shows

18 Kandidaten kämpften gestern Abend bei „Deutschland sucht den Superstar“ ein letztes Mal um den Einzug in die Live-Shows, die von Oliver Geissen moderiert werden, doch nur neun von ihnen haben es geschafft: Sie sind am kommenden Samstag, 27. März, 20.15 Uhr im DSDS-Halbfinale im Gebläsehallenkomplex im Landschaftspark Duisburg dabei.

Déjà-Vu-Feeling für Kevin: der 27-Jährige ist bereits zum dritten Mal bei „Deutschland sucht den Superstar“ dabei, im letzten Jahr scheiterte er an genau dieser Stelle. Er weiß, „das ist meine letzte Chance! Wenn ich heute verkacke, ist es vorbei .“ Halten seine Nerven in diesem Jahr durch? Um 6 Uhr in der Frühe überrascht Maite, mit einem Megaphon bewaffnet, die letzten 18 Kandidaten mit einem amtlichen Weckdrill. „Aufwachen! Aus den Betten! Es geht los!“ Der Grund: Antritt vor die Jury in wenigen Stunden. Am „Super Paradise Beach“ auf Mykonos geben die Kandidaten noch einmal ihr Bestes, doch für den ein der anderen endet der Traum vom Superstar bereits am Super Beach .

Das sind die Gruppen und Songs am „Super Paradise Beach“:

Lucas Lehnert, Michelle Patz, Marvin Ventura Estradas

Song: „Auf Das Was Da Noch Kommt“ von Lotte & Max Giesinger

Starian Dwayne McCoy, Daniel „Ludi“ Ludwig, Kilian Imwinkelried

Song: „When I Was Your Man“ von Bruno Mars

Ilaria Di Nieri, Katharina Eisenblut, Pia-Sophie Remmel

Song: „Geiles Leben“ von Glasperlenspiel

Jan Böckmann, Daniele Puccia, Lika Bejtulla

Song: „Tears In Heaven“ von Eric Clapton

Shada Ali, Enrico Juniku, Serzan „Serrano“ Mehmedov

Song: „Cherry Lady“ von Capital Bra

Jan-Marten Block, Karl Jeroboan, Kevin Jenewein

Song: „Make You Feel My Love“ von Adele“

Das sind die Top 9 von DSDS 2021:

Michelle Patz, 26, Musikerin, Schauspielerin & Sprecherin aus Dietzhölztal

Pia-Sophie Remmel, 20, Studentin (Jura) aus Remscheid

Daniele Puccia, 19, Schüler aus Wuppertal

Kevin Jenewein, 27, gelernter Zimmermann & Musiker aus Sulzbach

Jan Böckmann, 29, Maurer & Verputzer aus Garthe

Starian Dwayne McCoy, 19, Werkskurier aus Uhingen

Karl Jeroban, 30, Sport- & Gesundheitstrainer aus Düren

Daniel „Ludi“ Ludwig, 24, Fotograf, Make-Up Artist & Content Creator aus Köln

Jan-Marten Block, 25, Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus Süderlügum

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius