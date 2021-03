Dwayne Johnson: „Black Adam“ erscheint am …

Dwayne Johnson (48) hat ein Veröffentlichungsdatum für „Black Adam“ bekannt gegeben. Der Schauspieler, der die Hauptfigur des Films spielen wird, nahm den New Yorker Times Square ein, um am Wochenende das US-Veröffentlichungsdatum für den mit Spannung erwarteten Streifen zu enthüllen. Er und Warner Bros. Pictures bestätigten den 29. Juli 2022 als Veröffentlichungstermin für den Film.

Neben einem Bild des Filmplakats in NYC, teaserte er auf Instagram: „Eine disruptive und unaufhaltsame globale Kraft einer Botschaft vom Mann in Schwarz selbst – BLACK ADAM kommt am 29. Juli 2022. Die Hierarchie der Macht im DC-Universum ist dabei, sich zu verändern.“

Die Dreharbeiten sollen in den kommenden Wochen beginnen.

