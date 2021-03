Einbruch bei Shawn Mendes – Jetzt ist es weg!

Sicherlich nicht schön, Shawn Mendes ist sein Auto gestohlen worden.

Bei dem Sänger und seiner Freundin Camila Cabello wurde in ihr Haus in Los Angeles eingebrochen, während das Paar im Haus war. Das ist sicherlich das schlimmste Detail an der Story, denn dies hinterlässt bei den Beklauten ein verdammt unsicheres Gefühl! Jedes Geräusch, welches man in den nächsten Tagen im Haus vernimmt, wird immer wieder an diese durchlebte Situation erinnern.

Die Diebe machten sich ziemlich schnell aus dem Staub, aber nicht bevor sie die Schlüssel für den Wagen gestohlen und das Fahrzeug mitgenommen hatten, um in seinem Mercedes-SUV zu entkommen, berichtet TMZ. Da wird man schon bestohlen und dann stellt man quasi noch selber das Fluchtfahrzeug! Mehr Pech geht doch gar nicht, oder?

