„Endlich Frühling im Ersten“ mit drei neuen Filmen „Praxis mit Meerblick“

Degeto-Reihe „Praxis mit Meerblick“ meldet sich mit drei neuen Filmen zurück. Am 19. und 26. März sowie am 2. April 2021 zeigt Das Erste Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) im Einsatz auf der Ostseeinsel Rügen: Nora muss sich in „Herzklopfen“ um Hotelbesitzerin Yvette Schewe (Lucie Heinze) kümmern, die an einer schweren chronischen Stoffwechselkrankheit leidet, trotz allem aber leidenschaftlich ihr Familienhotel führt. In „Vatertag auf Rügen“ braucht gleich eine ganze Gruppe Ausflügler, die unter einer rätselhaften Methanol-Vergiftung leiden, Noras volle Aufmerksamkeit. In „Hart am Wind“ kämpft die Ärztin ohne Doktortitel um das Leben eines jungen Kitesurfers – und über allem steht die komplizierte Beziehung zu ihrem Ex-Mann Peer (Dirk Borchardt). Ob die beiden es dieses Mal schaffen, sich eine gemeinsame Zukunft mit Sohn Kai (Lukas Zumbrock) und dessen schwangerer Freundin Mandy (Morgane Ferru) aufzubauen?

In weiteren Rollen zu sehen sind Benjamin Grüter, Patrick Heyn, Michael Kind, Petra Kelling, Bo Hansen, Anne Weinknecht u.a. Die Filme wurden von Jan Ruzicka („Herzklopfen“ und „Vatertag auf Rügen“) und Gunnar Fuß („Hart am Wind“) inszeniert – nach den Drehbüchern von Michael Vershinin („Herzklopfen“), Marcus Hertneck („Vatertag auf Rügen“) und Anja Flade-Kruse („Hart am Wind“). Hinter der Kamera stand Gunnar Fuß.

Das Erste zeigt die neuen Filme an drei aufeinanderfolgenden Freitagen um 20:15 Uhr (19., 26. März, 2. April 2021). Online first sind die Filme jeweils donnerstags in der Ausstrahlungswoche in der ARD-Mediathek verfügbar.

Foto: (c) ARD Degeto / Boris Laewen