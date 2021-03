Gestört Aber GeiL – “Blue Love” ft. JONA

Pumpende Dance-Beats, ein sofort ins Ohr gehendes House-Hook und bittersweete Gänsehautvocals, die man ebenfalls nicht mehr so leicht aus dem Kopf bekommt: Gestört aber GeiL wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, um ihre Fans in Sekundenbruchteilen in absolute Tanzlaune zu versetzen. Mit seiner neuen Single „Blue Love (feat. JONA)“ legt das Producer-Duo nun die erste waschechte Club-Hymne des Jahres vor! 2021 – du kannst kommen!

Die ausgelassene Springbreak-Massensause muss wohl in diesem Jahr leider noch einmal ausfallen, als kleines Trostpflaster für alle Feierwilligen sorgen Gestört aber GeiL nun mit dem Ohrwurm „Blue Love (feat. JONA)“ für einen absoluten Floorfiller für den heimischen Privatclub.

Mit „Blue Love (feat. JONA)“ zeigen Gestört aber GeiL eine weitere Facette in ihrem Schaffen und verbinden treibende House-Sounds mit tighten Deutschrap-Parts zu einem wasserdichten Mix. Als Special-Guest ist das musikalische Multitalent JONA zu hören, der sich bereits als Co-Songwriter für Ben Zucker, Kayef, Toksi, Topic und Nico Santos (u.a. auf dem Platin-Hit „Home“) einen Namen gemacht hat. Verpackt in seine markanten Vocals erzählt JONA eine mehrdeutige, von durchzechten Nächten, Frauengeschichten und dem ganz normalen Lebensfrust inspirierte Story zum Nachdenken und zum Abfeiern gleichermaßen.

Ab demnächst sind Gestört aber GeiL dann auch endlich wieder live zu erleben: Das für September geplante Gestört aber GeiL-Festival ist mittlerweile restlos ausverkauft. Ende Oktober ist das Duo im Anschluss auf großer Tournee durch elf Städte zu sehen; Tickets für die Shows sind erhältlich.

Foto: (c) LooMee TV