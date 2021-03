Gigi Hadid: Tochter ist ein Segen

Die Tochter von Gigi Hadid (25) ist nach dem Tod ihrer Großmutter ein „großer Segen“ für ihre Familie. Sie und ihr Freund Zayn Malik brachten ihre Tochter Khai im September auf die Welt, und nun hat Gigis Mutter, Yolanda Hadid, über den „besonderen“ Zuwachs ihrer Familie reflektiert.

Yolanda erklärte, dass Gigi von ihrer Schwangerschaft zwei Monate nach dem Tod ihrer Großmutter Ans van den Herik im August 2019 erfuhr und glaubt daher, dass Khai ein „neuer kleiner Engel“ ist, der genau dann kam, als die Hadid-Familie sie brauchte. Der ehemalige „Real Housewives of Beverly Hills“-Star erklärte dem „People“-Magazin: „Das Außergewöhnliche daran ist, dass meine Mutter gestorben ist und Gigi vielleicht zwei Monate später schwanger wurde. Es zeigt einem also den Kreislauf des Lebens. Wir haben jemanden verloren, der so besonders für die Familie war, und wir haben einen neuen kleinen Engel, also war das ein großer Segen, ganz sicher.“

Foto: (c) STPR / PR Photos