Grammy Awards 2021: Harry Styles nackter Oberkörper

Bekleidet war er schon, aber Harry Styles zeigte sich zum Auftakt der Grammy-Verleihung am Sonntag (14.03.21) ohne Shirt. Der 27-jährige Sänger war der erste Künstler, der während der größten „Nacht der Musik“ die Bühne betrat. Er trug auf seinem nackten Oberkörper einen schwarzen Anzug und eine grüne Federboa, um „Watermelon Sugar“ zu singen, begleitet von einer Band in einem kreisförmigen Raum, in dem auch die anderen Künstler wie die Black Pumas, Billie Eilish und ihr Bruder Finneas sowie Haim zu sehen waren.

Und nach Harrys Performance von „Watermelon Sugar“, das für die beste Pop-Single nominiert ist, scherzte der Moderator: „Es ist verrückt zu wissen, dass jemand, der so talentiert und gutaussehend ist, aus dem gleichen Ort wie Boris Johnson kommt.“

Foto: (c) Sofi Adams / Sony Music