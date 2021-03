Grammys 2021: Liam Payne gratuliert Harry Styles

Liam Payne (27) hat seinem „Bruder“ Harry Styles zu seinem Grammy-Gewinn gratuliert. Er versetzte die Fans von One Direction in helle Aufregung, nachdem er darüber schwärmte, wie „stolz“ er auf seinen Bandkollegen ist, weil dieser bei der Verleihung am Sonntag (14.03.21) seinen allerersten Grammy für die beste Pop-Solo-Performance für „Watermelon Sugar“ mit nach Hause nehmen durfte.

Auf seiner Instagram-Story betitelte er ein Meme über die Boyband: „Glückwunsch @hshq zu eurem Grammy-Gewinn. Was für ein riesiger Moment, stolz darauf, dein Bruder zu sein“, wurde auf Twitter ein Trend daraus: „Stolz darauf, dein Bruder zu sein“.

Harry, zu dessen Bandkollegen auch Louis Tomlinson und Niall Horan gehören, ist der erste 1D-Star, der sowohl nominiert als auch mit einem Grammy ausgezeichnet wurde.

Foto: (c) Landmark / PR Photos