Hailey Bieber: Schick im Lockdown

Im Lockdown hat sich Hailey Bieber (24) Outfits zusammengestellt und sich richtig gut angezogen, um ihre Stimmung zu verbessern. Sie sagt, dass es „gut“ für ihre „mentale Gesundheit und ihr Wohlbefinden“ war, sich in Lockdown herauszuputzen. Sie hat zugegeben, dass sie zwar das Tragen von Loungewear zu Hause liebt, aber gegen Ende des Jahres 2020 begann, sich aufzumotzen und Ensembles zusammenzustellen, um sich selbst aufzumuntern.

Sie erzählte der britischen „Vogue“: „Ich liebe es, Jogginghosen zu tragen. Ich liebe es, bequem und gemütlich zu sein, also war ich während des Lockdowns in Jogginghosen irgendwie wie, okay, weißt du, es fühlte sich nicht so an, als wäre es eine ganz andere Situation für mich, weil ich oft Jogginghosen trage und ich große, bequeme Jogginghosen in meinen persönlichen Stil integriere. In den ersten vier Monaten der Pandemie waren wir in unserem Haus in Kanada und wir waren komplett abgeriegelt, so dass wir nirgendwo hingehen konnten. Es gab nichts zu tun, es gab nichts, wofür man sich schick machen musste. Gegen Ende der Pandemie habe ich angefangen, mich zu Hause anzuziehen und Outfits zu Hause zusammenzustellen. Ich habe das Gefühl, dass es gut für meine mentale Gesundheit und mein Wohlbefinden war, und es fühlte sich gut für mich an, einfach nur Outfits zusammenzustellen.“

Vielleicht eine gute Idee für uns alle! Einfach mal wieder Alltagskleidung tragen, auch daheim!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos