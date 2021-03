Das Thema bei Frank Plasberg: Verzeihung, wir haben da eine Frage: Scheitert Deutschland in der Krise? Die politische Elite – unfähig zum klugen Kompromiss. Die Entschuldigung der Kanzlerin: Zeichen von Größe oder Schwäche? Beginnen so Staatskrisen? Was muss alles reformiert werden, wer zum Beispiel kann beim Impfen Perfektion durch Tempo ersetzen?

Die Gäste:

Peter Tschentscher (SPD, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg)

Herfried Münkler (Politikwissenschaftler, emeritierter Professor an der Humboldt Universität zu Berlin)

Marina Weisband (Psychologin und Publizistin; Leiterin eines Demokratieprojekts bei politik-digital e.V., Mitglied der Grünen)

Melanie Amann (Journalistin; Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros)

Matthew Karnitschnig (Europa-Korrespondent des US-amerikanischen Online-Nachrichtenportals „Politico“)

Klaus von Dohnanyi (SPD, ehem. Spitzenpolitiker auf Bundes- und Landesebene; hat mitgewirkt an zwei Föderalismusreformen)

„hart aber fair“ am Montag, 29. März 2021, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Foto: (c) obs / ARD Das Erste