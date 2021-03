Heike Drechsler und Malaika Mihambo bei Jörg Pilawas „Quizduell-Olymp“

Weitsprungasse im Quiz-Nahkampf: Heike Drechsler hat in ihrer aktiven Zeit zweimal olympisches Gold geholt. Weltmeisterin Malaika Mihambo ist die große Goldhoffnung Deutschlands bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Mit vereinten Kräften wagen sich die beiden Athletinnen nun in den Quiz-Wettkampf. Ob Sie auch hier die Nasen vorn haben werden? Das erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer am 12. März, 18:50 Uhr im Ersten.

Das ist der „Quizduell-Olymp“ – Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel („Quizkönigin“), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover („Quiz-Ass“), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär („Professor Quiz“).

Foto: (c) ARD / Uwe Ernst