Heinz Rudolf Kunze muss seine Tour erneut verschieben!

Es soll weiterhin nicht sein: Die aktuelle Situation rund um die anhaltende Pandemie zwingt Heinz Rudolf Kunze seine Tour ein mittlerweile drittes Mal zu verschieben. Für alle Tourstationen wurden Nachholtermine für 2022 gefunden. Alle bereits gekauften Tickets behalten für die neuen Termine ihre Gültigkeit!

Heinz Rudolf Kunze äußert sich dazu: „Liebe Fans, was für ein verrücktes Jahr. Leider lassen die aktuellen Zahlen und Prognosen es nicht zu, dass wir die große Tour mit Band in diesem Jahr sinnvoll planen können. Wir möchten euch ein besonderes Konzerterlebnis bereiten und da gehören Konzerte in kleinen Boxen für uns nicht dazu. Deshalb haben mein Management und ich entschieden, die Tour ein weiteres und hoffentlich letztes Mal zu verlegen. Bitte seid versichert: Wir versuchen gemeinsam mit den örtlichen Veranstaltern so viele Shows wie möglich zu spielen und machen uns keine Verlegung leicht. Wir wissen, dass ihr euch auf die Konzerte freut – ebenso wie meine Band, die Crew und ich auch – und dafür zum Teil lange Anreisen in Kauf nehmt. Als kleines Trostpflaster planen wir in diesem Jahr noch viele tolle Überraschungen zum 40jährigen Bühnenjubiläum. Die Vorbereitungen laufen bereits. Bleibt gesund! Euer Heinz“

Rund um sein 40jähriges Bühnenjubiläum dreht HEINZ RUDOLF KUNZE noch einmal richtig auf: Heinz Rudolf Kunze ist wortgewandter, intellektueller Poet und Rockmusiker. Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Lola“, „Finden Sie Mabel“, „Aller Herren Länder“ oder „Leg nicht auf“ machten ihn berühmt und lieferten den Soundtrack einer ganzen Generation.

NEUE TERMINE

23.04.2022 (davor 20.05.2021) – Halle, Händelhalle

24.04.2022 (davor 22.05.2021) – Dresden, Alter Schlachthof

25.04.2022 (davor 25.05.2021) – Berlin, Columbiahalle

27.04.2022 (davor 30.05.2021) – Cottbus, Stadthalle

29.04.2022 (davor 11.06.2021) – Neuruppin, Kulturhaus

30.04.2022 (davor 13.06.2021) – Erfurt, Thüringenhalle

01.05.2022 (davor 24.05.2021) – Suhl, CCS

03.05.2022 (davor 01.06.2021) – München, Tonhalle

04.05.2022 (davor 21.05.2021) – Chemnitz, Stadthalle

06.05.2022 (davor 29.05.2021) – Magdeburg, Amo

07.05.2022 (davor 28.05.2021) – Leipzig, Haus Auensee

09.05.2022 (davor 04.06.2021) – Dortmund, Warsteiner Music Hall

10.05.2022 (davor 07.06.2021) – Mainz, Frankfurter Hof

11.05.2022 (davor 05.06.2021) – Düsseldorf, Capitol Theater

13.05.2022 (davor 10.06.2021) – Rostock, Moya

15.05.2022 (davor 26.05.2021) – Hannover, Capitol

16.05.2022 (davor 09.06.2021) – Hamburg, Große Freiheit 36

24.06.2022 (davor 02.06.2021) – Nürnberg, Serenadenhof

25.06.2022 (davor 06.06.2021) – Blieskastel, Paradeplatz

Im Gepäck hat KUNZE seine Band Verstärkung – 2020 in der XXL-Besetzung mit herausragenden Musikern – alle großen Hits und neue Songs. Platte und Tour werden rockiger und gitarrenlastiger als je zuvor, denn: „Der Wahrheit die Ehre“ ist ein Album mit neuen Songs zwischen hoffnungsvollen Hymnen, punkigen Protestsongs, schmerzhaften Balladen und rockigen Ohrwürmern. Mit seinen intelligenten Botschaften, kritischen Texten und brillanten Songs läuft KUNZE zu Höchstform auf.

Foto: (c) Sony Music / Martin Huch