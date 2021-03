Hilary Duff: Ganz besondere Babyparty

Das war schon etwas ganz besonderes! Hilary Duff hatte den „speziellsten Tag“, als sie ihre Babyparty feierte. Sie erwartet ihr drittes Kind und war überglücklich, die bevorstehende Geburt mit einer Party mit ihren Liebsten zu feiern, die sie so lange nicht gesehen hatte.

Auf Instagram schrieb sie: „Mein süßer @sharm1222 ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du den schönsten Tag geplant hast. Ich hatte ernsthaft nicht geplant, eine Party wie diese für Baby #3 in diesen Zeiten zu veranstalten, aber du hast einen Weg gefunden, alle zum Testen zu überreden, haha und ehrlich gesagt war der Tag so entspannend. Ich hatte viel Zeit mit vielen meiner Freunde aus LA, die ich schon so lange nicht mehr in einer Umgebung sehen konnte, und ich habe meine bewährten Freunde, die weit weg wohnen, sehr vermisst. Ich liebe all diese Frauen. Danke, dass ihr für mich im Leben durch dick und dünn gegangen seid. Das Dicke ist heiliger S***, ich bekomme ein drittes Kind … schickt Hilfe!“

Foto: (c) PR Photos