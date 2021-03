Hollywood-Experte Steven Gätjen rät bei „The Masked Singer“

Verbirgt sich Johnny Depp hinter der Piraten-SCHILDKRÖTE? Wenn jemand diese Frage beantworten kann, dann Hollywood-Experte Steven Gätjen. Gemeinsam mit Ruth Moschner und Rea Garvey rätselt er in der dritten Ausgabe von „The Masked Singer“ am heutigen Dienstag, 2. März 2021, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. „Ich liebe Entertainment und ‚The Masked Singer‘ ist für mich perfekte Unterhaltung. Spaß, Leidenschaft, Überraschung. Mit Begeisterung sehe ich, mit wieviel Liebe zum Detail diese Show umgesetzt wird“, freut sich der Moderator. Hat Steven Gätjen die richtigen Tipps und Theorien, um den Stars unter den Masken auf die Spur zu kommen? „Ich habe mich die letzten Tage in einem schalldichten, dunklen Raum verschanzt, um meine Sinne zu schärfen. Ich wollte meine Augen für die Farbe und die großartigen Kostüme sensibilisieren und meine Ohren schärfen, damit mir auch kein Ton oder Stimmnuance verloren geht. Ich bin ready.“

Welche Stars verbergen sich hinter dem Dinosaurier, dem Flamingo, dem Küken, dem Leoparden, dem Monstronauten, dem Quokka, der Schildkröte und dem Stier? Wer zeigt am Ende der dritten Live-Show seine wahre Identität? Matthias Opdenhövel moderiert die ProSieben-Erfolgsshow. Produziert wird „The Masked Singer“ von Endemol Shine Germany live aus Köln.

„The Masked Singer“ – immer dienstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Martin Saumweber