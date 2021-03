Irina Shayk braucht keinen Mann

Irina Shayk (35) hat nicht die Absicht, „nach einem Ehemann zu suchen“. Sie war zuvor in Beziehungen mit Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und Hollywood-Schauspieler Bradley Cooper. Jetzt sagt sie, dass sie keinen Mann in ihrem Leben „braucht“, aber offen dafür ist, wieder Liebe zu finden und zu heiraten.

In einem Interview mit der „Sunday Times“ sagte sie: „Ich habe nie gedacht, dass ich einen Mann in meinem Leben brauche, um als Frau komplett zu sein. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass ich meinen Vater in jungen Jahren verloren habe und damit fertig werden musste. Wenn ich ohne meinen Vater leben kann, seit ich 14 war, kann ich auch ohne einen Mann leben. Ich glaube wirklich an die Tradition der Ehe. Aber gehe ich da raus und suche einen Ehemann? Zum Teufel, nein. Er sollte mich lieber auf meinem Sofa finden und Netflix schauen, denn ich gehe nirgendwo hin, um ihn zu suchen. Ich denke, es geht nur um den richtigen Zeitpunkt und die richtige Person. Wenn er kommt, bin ich offen dafür.“

Mal sehen wer sich findet!

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos