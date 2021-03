Jaden Smith und Babe Rainbow präsentieren „Your Imagination“

Jaden Smith (22) und die australische Band Babe Rainbow haben ihre Zusammenarbeit „Your Imagination“ veröffentlicht. Es kam zur Zusammenarbeit mit der Band, nachdem er in ihre DMs auf Instagram gerutscht war und ihre Single „Us and the Rainbow“ aus ihrem 2019er Album „Today“ gehört hatte.

In dem verträumten Track ist Jadens himmlischer Gesang zu hören und im sommerlichen Musikvideo, das am Strand spielt und bei dem er auch teilweise Regie führte, greift er sogar zur Gitarre. „Your Imagination“ stammt aus dem kommenden vierten Studioalbum der Band aus Byron Bay, „Changing Colours“. Babe Rainbow – bestehend aus Angus Dowling, Jack Crowther, Elliot O’Reilly und Miles Myjavaec – haben sich für ihre kommende LP mit dem geschätzten Produzenten Kyle Mullarky zusammengetan, sowie mit Wayne Connelly, der bereits an Klassikern von The Vines, Neil Finn und You Am I mitgearbeitet hat.

Jaden hat 2020 sein Album „CTV3: Cool Tape Vol. 3“ veröffentlicht, auf dem sein Kumpel Justin Bieber mit dem Song „Falling for You“ vertreten ist.

Changing Colours“ erscheint am 14. Mai über das bandeigene Label Eureka Music, digital über AWAL und weltweit über Flightless Records als Vinyl.

Die Trackliste von Babe Rainbows Album ‚Changing Colours‘ lautet wie folgt:

1. ‚Zeitgeist‘

2. ‚The Wind‘

3. ‚Your Imagination‘

4. ‚Ready for Tomorrow‘

5. ‚California‘

6. ‚Rainbow Rock‘

7. ‚New Zealand Spinach‘

8. ‚Thinking Like A River‘

9. ‚Curl Free‘

10. ‚Smile‘

11. ‚Changing Colours‘

Foto: (c) PR Photos