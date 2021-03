Jake Bugg macht Ankündigungen

Jake Bugg (27) wird im August sein fünftes Studioalbum veröffentlichen und im Frühjahr 2022 auf Tournee durch Großbritannien und Irland gehen. Sein fünftes Album wird den Titel „Saturday Night, Sunday Morning“ tragen.

Jake erklärte, dass er „den größten Spaß hatte, den er je bei der Produktion einer Platte hatte“. Die bereits veröffentlichten Singles ‚All I Need‘ und ‚Kiss Like The Sun‘ sowie eine neue Single sind natürlich enthalten. Er veröffentlichte im Oktober seine gefeierte Single ‚All I Need‘. Jake hat bereits verraten, dass sein kommendes Album „ein bisschen aufmunternder“ sein wird. Jake hat sich dem Pop zugewandt, nachdem er bei Chart-Musik „ein bisschen die Nase gerümpft“ hatte. Das Tracklisting für ‚Saturday Night, Sunday Morning‘ wird zu gegebener Zeit enthüllt werden.

Neben der Ankündigung seines neuen Albums hat Jake auch eine Tournee für das Frühjahr 2022 angekündigt. Die Tour soll am 14. März 2022 in der O2 City Hall in Newcastle beginnen und in der O2 Academy Brixton in London am 5. April 2022 enden.

Foto: (c) Landmark / PR Photos