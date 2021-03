Jamie Dornan trauert um Vater

Jamie Dornans Vater, der renommierte Geburtshelfer und Gynäkologe Professor Jim Dornan, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Professor Dornan, der den Lehrstuhl für fetale Medizin an der Queen’s University Belfast und für Gesundheits- und Lebenswissenschaften an der Ulster University innehatte, verstarb, nachdem er an COVID-19 erkrankt war.

Die Vorsitzende der Abteilung für Klinische Psychologie in Nordirland, Nichola Rooney, bestätigte die traurige Nachricht auf Twitter und schrieb: „Der großartige Prof. Jim Dornan. Einzigartig in seiner Art. Sein Glas quoll über. Ein wahrer Visionär. In den frühen 90er Jahren sah er den Nutzen, den die Klinische Psychologie den Frauen im RMJH bringen könnte und ließ es geschehen. Mein Freund. RIP. Liebe Grüße an Samina, Liesa, Jess & Jamie.“

Professor Dornan, der Vater zweier Töchter, Liesa und Jessica, und des Hollywood-Stars Jamie war, wurde für das „bleibende Vermächtnis“ gelobt, das er in der medizinischen Welt in Nordirland hinterlassen hat.

