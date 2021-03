Jan Köppen ist der neue Moderator von „Take Me Out“

Jetzt ist Jan Köppen auch für Dating zuständig! Der 38-Jährige übernimmt ab der kommenden Staffel die Moderation der erfolgreichen Dating-Show „Take Me Out“. Damit tritt der „Ninja Warrior Germany“-Moderator in die Fußstapfen von Comedian Ralf Schmitz, der mit dem gestrigen Staffelfinale seinen Abschied feierte.

Mit der kommenden Staffel von „Take Me Out“ hat Jan Köppen jetzt das „Liebes-Zepter“ in der Hand und wird in jeder Sendung den 30 Single-Ladies und flirtwilligen Männern genau auf den Zahn fühlen. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei ‘Take Me Out‘, und durch meine Moderation von ‘Are You The One?‘ weiß ich ja bereits, wie der Dating-Hase läuft. Bei ‘Take Me Out‘ stehen 30 Frauen an ihren Buzzern, die gackern und kichern … ob ich darüber die Kontrolle behalten werde, werden wir sehen. Sich bei der Frauenpower als Mann in die Mitte zu stellen, da muss man schon Mumm haben. Vom Mut des Singlemannes will ich gar nicht sprechen“, lacht Jan Köppen.

Die RTL-Show „Take Me Out“ hat sich über die Jahre zu einem echten Quotengaranten mit Kultcharakter entwickelt, deren Ausstrahlung kontinuierlich über 16 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe erreicht. Auch die aktuelle Staffel mit insgesamt acht neuen Folgen war wieder ein großer Erfolg und erzielte im Schnitt einen Marktanteil von 19,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 15,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer. Durchschnittlich 2,15 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahre) ließen sich von den neuen Folgen bestens unterhalten.

Erstmalig hatten in diesem Jahr auch schwule Männer die Chance, von Amors Pfeil getroffen zu werden. Die beiden TMO-Gay-Specials „Boys Boys Boys“ im Januar 2021 erzielten mit 18,4 Prozent und 16,4 Prozent (14-49 Jahre) ebenfalls sehr gute Quoten und werden auch mit weiteren Gay-Ausgaben fortgesetzt. Im Schnitt sahen 2,30 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahre) die beiden Specials.

Produziert werden die neuen Folgen voraussichtlich ab Sommer 2021 in Köln.

Foto: (c) TVNOW / Robert Grieschek