Jane Fonda: Die Pandemie und die Pflege

Jane Fonda (83) sagt, ihre eigene Pflege hat sich „überhaupt nicht verändert“ inmitten der Pandemie. Sie hat während des Coronavirus-Lockdown die gleichen Routinen beibehalten, indem sie sicherstellt, dass sie genug Schlaf bekommt und ihre Haut weiterhin mit feuchtigkeitsspendender Hautpflege behandelt.

Sie erzählte „New Beauty“: „Meine Pflege hat sich überhaupt nicht verändert. Ich mache die gleichen Dinge wie immer. Für mich bedeutet Pflege, dass ich aufwache und mich gut fühle. Es bedeutet, dass ich nicht verkatert bin; es bedeutet, dass ich genug Schlaf bekommen habe; es bedeutet, dass meine Haut nicht trocken ist. Mit anderen Worten: Ich pflege mich mit Feuchtigkeit, ich schlafe neun Stunden pro Nacht und ich trinke sehr, sehr wenig – nie so viel, dass ich einen Kater haben würde. Ich habe nicht mehr so viele Morgen, die ich verschwenden kann, also bin ich sehr vorsichtig.“

Sie erinnerte sich auch daran, wie ihr geraten wurde, ihre Gesichtscremes immer mal wieder zu wechseln.

Foto: (c) STPR / PR Photos